Четверг, 2 Сентября 2021 19:17

АрмИнфо.Министерство высокотехнологической промышленности Армении (МВТП) поставило перед собой задачу содействовать в реализации идей по производству новых видов оружия.

Об этом в ходе брифинга заявил глава ведомства Ваагн Хачатрян. По его словам, сегодня в стране идут производственные процессы, однако их объемы не удовлетворяют нужд армии. Имеющиеся производственные возможности, как отметил далее министр, вынуждают пока импортировать вооружения из-за рубежа.

<Но мы по возможности содействуем внутренним производителям, в качестве заказчика, слушателя идей, спонсора, чтобы помочь армии в этом вопросе. Но, к сожалению, идей тоже пока мало>, - посетовал он.

Исходя из того, что в минувшей войне использовалось оружие 5 поколения, Хачатрян придал важность передовым идеям. <Мы должны быть на шаг впереди даже от того, что сегодня считается передовым>, - подчеркнул он.

Напомним, что в Арцахской войне Азербайджан активно использовал турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar, в том числе против мирного населения Арцаха, что собственно и предопределило исход турецко- азербайджанской агресии.