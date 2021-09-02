Четверг, 2 Сентября 2021 18:57

АрмИнфо. Вопросы нагорно-карабахского урегулирования и нормализации отношений между Армений и Азербайджаном остаются в фокусе внимания Москвы, активной российской политики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это также является центральной темой политики Баку и Еревана, в том числе на высшем и высоком уровне.

<Наши основные усилия сконцентрированы на реализации трехсторонних договорённостей на уровне лидеров Армении, России и Азербайджана. В числе приоритетов - это решение гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, деэскалация напряжённости на азербайджано- армянской границе, разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье>, - сказала она.

Захарова также почеркнула, что Россия поддерживает и активизацию деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, на основе имеющегося мандата, что бы способствовало решению гуманитарных проблем и послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению уже политических проблем. <В настоящее время новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Хабаев как раз завершает региональную поездку. У него уже состоялись переговоры с азербайджанским руководством в Баку, впереди аналогичные контакты состоятся в Ереване>, - подытожила она.