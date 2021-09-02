Четверг, 2 Сентября 2021 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11։00-17։00 жилой дом и собственные дома на улице А.Аветисяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 70, 84 и собственные дома на пр. Баграмяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 и собственные дома на улице Сундукяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 132-169 на 7-ой улице Норка, собственные дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка, улица Давида Бека и прилегающие собственные дома, собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на улице Шрджадардзаин, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 51, 59 на улице минск, школа N186, ясли-детский сад N118 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11։00-17։00 жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 на улице Минск, ясли-детский сад N “Ани” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Аревадашт, Артамет, Талворик, Вананд, Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Аралез и Нор Кянк;

10:00-13:00 частично села Урцадзор, Айгаван и Нор Уги;

10:30-14:30 частично село Востан;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

12:00-15:00 частично села Ванашен и Сисаван;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Вардаовит, Гетик, Гохтаник, Гермон и Аратес;

11։00-15։00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, орс, Салли; квартал “Нор'' села Шатин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Гарни и Дзорахбюр; квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома села Дзорахбюр;

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Саратовка, Новосельцево, Гетаван и Оданавакаян;

в Сюникской области:

10:00-16:00 села Нор Арачадзор, Шурнух, Бардзраван, Татев, Кашуни, Сваранц, Тандзатап, Агвани, Тандзавер, Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 поселок Дастакерт.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.