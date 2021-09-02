Четверг, 2 Сентября 2021 17:19

АрмИнфо.Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Ваче Тертерян принял сегодня делегацию во главе с главой немецкого региона Реген (земля Бавария) Ритой Рорл.

Приветствуя гостей, Ваче Тертерян подчеркнул, что многолетний опыт сотрудничества <Тавуш- Реген> является важным достижением не только для регионов, но и для партнеров, которые с первого дня лежат в основе сотрудничества. Заместитель министра отметил, что это сотрудничество находится в центре внимания министерства и будет и далее получать административную помощь. По его словам, министерство готово к реализации новых задач и новых программ с районом Реген с учетом нереализованных возможностей сотрудничества.

Тертерян сообщил, что в Тавушской области реализуется программа <Европейский Союз для регионов>, которая призвана способствовать развитию сферы туризма, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Рита Рорли, поблагодарив за гостеприимство, отметила, что немецкая сторона готова и поощряет это сотрудничество, способствуя региональному развитию. Глава района добавила, что Армения имеет преимущества в области цифровизации и Реген также предпринимает активные шаги по применению армянского опыта в регионе.

Тертерян особо подчеркнул важность следующего заседания армяно-германской межправительственной встречи, которое состоится в Берлине на следующей неделе, в которой примет участие заместитель министра, и выразил надежду, что это станет лучшим импульсом для реализации новых программ и углубления связей. <В контексте межрегионального развития такое сотрудничество является очень хорошей основой для обсуждения более сложных вопросов на более высоком национальном уровне и поиска решения>, - сказал Тертерян.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, изменением климата, стихийными бедствиями, а также ресурсами питьевой воды в Республике Армения, водопотреблением, существующими проблемами и стратегиями, реализуемыми в этой области.