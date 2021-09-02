Четверг, 2 Сентября 2021 17:18

АрмИнфо.Адресованный Баку призыв министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить всех армянских пленных без каких-либо предусловий является отражением сложившейся ситуации, международного давления и усиливающейся неадекватности Азербайджана. Подобное мнение, комментируя итоги визита новоназначенного главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву, выразил АрмИнфо политолог Рубен Меграбян.

"Необходимо подчеркнуть, что подобный однозначный призыв из Москвы по данной проблеме прозвучал впервые. Отказ Азербайджана возвращать наших пленных вынуждает руководство РФ делать подобные заявления хотя бы в силу того, что именно Москва является прямым участником достигнутых по этому вопросу договоренностей. Таким образом, РФ пытается скинуть с себя бремя ответственности за пленных. Более того, озвученные выше обстоятельства в комплексе просто вынуждают РФ встать на правильную сторону", - подчеркнул он.

31 августа на совместной пресс-конференции с российским коллегой в Москве глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос возвращения армянских военнопленных является крайне актуальным в контексте реализации трехстороннего заявления по Арцаху. Подчеркнув, что спустя 10 месяцев после завершения войны Азербайджан в нарушение международного гуманитарного права торпедирует выполнение положений трехстороннего заявления, Мирзоян напомнил, что Армения вернула всех азербайджанских пленных. А долгосрочное урегулирование предполагает возвращение всех без исключения военнопленных и других удерживаемых лиц на родину.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Россия на различных уровнях посылает сигналы Баку, призывая освободить армянских пленных без предусловий. "Президент России в своих контактах с президентом Алиевым, и мы на других уровнях посылаем этот сигнал азербайджанским коллегам, призывая освободить всех без каких-либо условий. Это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает. Это было бы важным гуманитарным шагом", - сообщил глава МИД РФ.

По оценкам политолога, сделанные на встрече с Мирзояном заявления Лаврова отнюдь не исключают возможности озвучивания поощрительных заявлений Москвы уже в адрес Баку. В любом случае залог успешного развития отношений между Арменией и Россией Меграбян видит в способности сторон называть вещи своими именами. Что, на его взгляд, и было сделано главой МИД Армении на встрече с российским коллегой.

Перспективы армяно-российских отношений, в целом, Меграбян увязывает с позицией Москвы. По его прогнозам, в случае продолжения позиционирования текущего отношения РФ к Армении, Ереван будет следовать руслу подобных отношениях исключительно в той мере, в которой он будет вынужден это делать. Второй, еще более негативный вариант - действия России, прямо противоречащие интересам Армении, что вообще не оставляет места для перспектив. В этом свете, политолог считает, что многое в перспективах отношений Москвы и Еревана зависит именно от Москвы.