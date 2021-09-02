Четверг, 2 Сентября 2021 17:10

АрмИнфо. Минобороны Армении планирует провести тренировочные сборы резервистов - с 15 сентября по 15 декабря 2021 года. Постановление правительства Республики Армения "Об объявлении учебных сборов" принято на заседании правительства 2 сентября.

Согласно проекту решения, оборонное ведомство проведет трехмесячные учебно- тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава первой группы резервистов сроком на три месяца, с 15 сентября 2021 года по 15 декабря. Отмечается, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью привлечения к несению боевого дежурства и тренировочных сборов, мобилизационных людских ресурсов Республики Армения, транспортных средств с целью усиления боевого дежурства Вооруженных Сил Республики Армения.

Учебные сборы, согласно проекту, объявляются для граждан, состоящих на учете в резерве с целью: повышения воинской квалификации, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, подготовки офицеров запаса из унтер-офицеров с высшим образованием. Всего на участие в сборах будут призваны 869 граждан, из них 576 рядовых, 107 унтер-офицеров, 186 офицеров запаса. Общественность сможет высказать свое отношение к документу на едином портале с 28-го июля по 13 августа.

В учебных сборах примут участие: 1) по мотострелковым специальностям до 98 резервистов: 26 с 20 по 29 сентября 2021 года включительно, 27 с 22 сентября по 1 октября 2021 года включительно, 9 с 18 по 27

октября 2021 года включительно; 18 с 1 по 10 ноября 2021 года включительно; 9 с 1 по 10 декабря 2021 года включительно; 9 с 6 по 15 декабря; 2) по ракетно-артиллерийским специальностям до 400 резервистов: 24 с 14 по 23 октября 2021 года включительно, 201 с 27 октября по 5 ноября 2021 года включительно, 175 с 3 по 12 ноября 2021 года включительно; 3) по специальностям противовоздушной обороны до 13 резервистов: 5 с 1 по 10 ноября 2021 года включительно, 8 с 8 по 14 ноября 2021 года включительно; 4) по специальностям связи до 75 резервистов, 71 с 8 по 17 ноября 2021 года включительно, 4 с 29 ноября по 5 декабря 2021 года включительно; 5) по разведывательным специальностям до 149 резервистов: 129 с 15 по 24 сентября 2021 года включительно, 20 с 20 по 29 сентября 2021 года включительно;

6) по специальностям радиоэлектронной борьбы до 14 резервистов с 25 по 31 октября 2021 года включительно; 7) по инженерным специальностям до 24 резервистов с 15 по 21 сентября 2021 года включительно; 8) по техническим специальностям до 67 резервистов: 27 с 25 по 31 октября 2021 года включительно, 40 с 8 по 14 ноября 2021 года включительно;

9) по тыловым специальностям до 22 резервистов с 8 по 14 ноября 2021 года включительно; 10) по топографическим специальностям до 7 резервистов с 15-24 ноября 2021 года включительно.