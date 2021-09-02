Четверг, 2 Сентября 2021 17:10

АрмИнфо.У НАТО новый спецпредставитель по Южному Кавказу.

Так, испанский дипломат Хавьер Коломина назначен специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии. Об этом говорится на странице представительства Испании в НАТО в Twitter.

Коломина также займет пост заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. .

Представительство Испании в НАТО объявило, что Коломина уже приступил к работе.

Ранее, этот пост занимал Джеймс Аппатурай. Он занимал этот пост с ноября 2010 года. Тогда он сменил на этом посту Роберта Симонса.