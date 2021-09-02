Четверг, 2 Сентября 2021 17:08

АрмИнфо.Правительство Армении выделит Полиции 25 млн. 249 тыс. драмов для подготовки выборов в общинах Степанаван (Лорийская область), Капан (Сюникская область) и Иджеван (Тавушская область). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 сентября.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, представляя проект решения, сообщил, что выборы в ОМС предлагается провести 14 ноября 2021 года по пропорциональной избирательной системе.

Вице-премьер Армении Сурен Папикян, в свою очередь, напомнил, что ранее ЦИК объявил 3 дня выборов в ОМС - 17 октября, 14 ноября и еще дополнительный день - 5 декабря. "Это обусловлено тем, что в Армении продолжатся территориально- административные изменения и по положению на декабрь уже будут новые объединенные общины. Процесс стартовал, проходят общественные слушания. В ближайшее время будут также парламентские слушания. Возможно уже на следующей неделе министерство представит нам проект объединяющихся общин", - сказал вице-премьер.