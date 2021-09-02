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АрмИнфо. Было принято политическое решение не участвовать в мероприятиях, приуроченных 30-летию независимости Арцаха, проводимые сегодня в Степанакерте. Об этом 2 сентября в беседе с журналистами заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатрян на брифинге после заседания правительства.
Так, на уточнение журналистов, чем обусловлен тот факт, что впервые за эти 30 лет высшее руководство Армении не принимает участие в мероприятиях по случаю независимости Арцаха, министр, в частности сказал: <Раз не поехали, значит так надо. Было принято политическое решение не участвовать в этих мероприятиях. Не ищите здесь ничего другого, не нужно раздувать из этого большую проблему>.
Он также не стал отвечать на замечания по части того, что власти Армении избегают посещения Арцаха из-за угроз президента Азербайджана, посоветовав направить соответствующий запрос по этому вопросу в пресс-службу премьер-министра РА.
На уточнение считаем ли он приемлемым сегодня говорить о дружбе с Азербайджаном, и есть ли для этого основания, Хачатрян заверил, что такие основания были всегда. <Основания всегда были. С того дня, как Армения сформировалась как независимое государство, 30 лет назад, эти основания были. И сейчас они есть, и мы должны суметь это использовать. Необходимо добиться достойного мира>, - заявил Хачатрян. При этом на просьбу указать хотя бы несколько задатков для этого, министр развел руками, сказав, что есть то, что есть.
<С врагом нужно сдружиться и во время войны. Советский Союз даже в дни войны начинал переговоры с Германией>, - сказал он, добавив, что он вполне доволен содержанием трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
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|Арцах празднует 30-летие независимости
|Главы МИД Армении и Литвы обсудили ситуацию, сложившуюся на границах РА
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|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
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