Четверг, 2 Сентября 2021 14:15

АрмИнфо. Великобритания выделила полмиллиона фунтов стерлингов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и его окрестностей, чтобы сделать этот регион безопасным, предотвратить ранения и спасти жизни.

Согласно сообщению на сайте британского МИД, Великобритания внесла 500 000 фунтов стерлингов на восстановительные работы и помощь в разминировании одного из наиболее загрязненных наземными мина в мире районов.

«Средства, выделенные Программе развития Организации Объединенных Наций, помогут в подготовке кадров и персонала для поддержки разминирования и обеспечения безопасности загрязненных земель для использования людьми в Нагорном Карабахе и вокруг него. И теперь Великобритания призывает другие страны поддержать Программу развития ООН (ПРООН).

Будучи ведущей силой добра в регионе, Великобритания стала первой страной, объявившей о гуманитарной поддержке после нагорно-Карабахского конфликта 2020 года, пожертвовав 1 миллион фунтов стерлингов Международному комитету Красного Креста для поддержки пострадавших», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что теперь Великобритания призывает другие страны поддержать инициативу ООН, направленную на то, чтобы помочь тысячам людей, пострадавших в результате конфликта, восстановить свою жизнь и вернуться в регион после того, как их выгнали из своих домов конфликты или неразорвавшиеся боеприпасы.

В этом связи министр по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон заявила: «Территории в Нагорном Карабахе и вокруг него являются одними из самых заминированных в мире, и часто поступают сообщения о том, что мирные жители гибнут или получают травмы, которые меняют их жизнь.

Пожертвование Великобритании будет использовано для применения опыта ООН и снижения риска для жизни гражданского населения как в Армении, так и в Азербайджане путем предоставления профессиональной подготовки и технической поддержки в разминировании тем, кто помогает сделать этот район более безопасным. Но предстоит еще многое сделать. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров также поддержать коллективные усилия, необходимые для обеспечения безопасности всех людей в регионе».

Финансирование будет использоваться ООН для оказания поддержки местным и национальным организациям по разминированию в Армении и Азербайджане, в том числе посредством технической, стратегической и управленческой поддержки.

В регионе остается значительное количество наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, что создает неизбирательную угрозу для жизни. Соединенное Королевство продолжает призывать как Армению, так и Азербайджан взять на себя обязательство подписать Оттавский договор, направленный на ликвидацию применения наземных мин во всем мире (Договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей – ред.).