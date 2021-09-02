Четверг, 2 Сентября 2021 14:13

АрмИнфо. Декларация о независимости Нагорного Карабаха была законным выражением непреклонной воли арцахских армян жить свободно и безопасно на своей родной земле, закрепленной 10 декабря 1991 года референдумом о независимости. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с 30-летием провозглашения независимости Республики Арцах.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 30 лет назад, 2 сентября 1991 г на основании Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР» совместная сессия депутатов Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района всех уровней провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику, заложив основу для построения государственности, основанной на демократических ценностях и принципах.

«Она была вынужденной мерой в ответ на дискриминационную и репрессивную политику, осуществляемую на протяжении десятилетий Азербайджанской ССР против армянского населения на основе этнической принадлежности, целью которой было изгнание армян из Арцаха, о чем на самом высоком уровне в разное время заявляли азербайджанские власти.

Принятием Декларации о независимости и референдумом о независимости народ Арцаха стремился посредством правового волеизъявления перевести карабахский вопрос из логики конфронтации в политическую плоскость для достижения справедливого решения проблемы, основанного на нормах и принципах международного права», - напомнили в МИД Армении.

При этом в армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в ответ на законные устремления арцахских армян, власти Азербайджана, продолжая политику этнических чисток в Арцахе и армянонаселенных районах Азербайджана, развязали широкомасштабную войну против Республики Арцах.

«Проводимая властями Азербайджана на государственном уровне армяноненавистническая политика и продолжающиеся угрозы, военная агрессия против Арцаха в 2016 году и особенно в 2020 году, сопровождающаяся таргетированием гражданского населения и инфраструктур, преднамеренное и запланированное уничтожение армянского культурного наследия свидетельствуют о том, что армяне Арцаха продолжают стоять перед угрозой физического существования и не могут жить под юрисдикцией Азербайджана.

Героическая борьба народа Арцаха за свое существование и самобытность - пример патриотизма, мужества и стойкости для всего армянства. И в этот исторический день мы склоняем голову перед всеми, кто посвятил свою жизнь свободе и защите Арцаха.

За последние 30 лет Арцах сумел создать жизнеспособные органы государственного управления и провести выборы, соответствующие лучшим международным стандартам, избрав своих законных представителей и приняв демократические институты.

Республика Армения будет последовательно защищать право народа Арцаха на самоопределение, право жить свободно и достойно на своей родине в качестве основы для справедливого и долгосрочного решения карабахского конфликта и установления прочного мира в регионе», - подытожили в МИД Армении.