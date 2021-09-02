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 Четверг, 2 Сентября 2021 12:06
Марианна Мкртчян

Степанакерт: Народ и власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны

Степанакерт: Народ и власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны

АрмИнфо. 30 лет назад, 2 сентября 1991 года, совместная сессия депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику, заложив основу для создания независимого демократического государства. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха по случаю 30-летия провозглашения независимости.

<Провозглашение республики в полной мерее соответствовало нормам международного права и действовавшему на тот момент законодательству СССР, которое предоставляло автономным образованиям и компактно проживающим национальным меньшинствам право самим решать свою судьбу и определять свой политический статус. 10 декабря 1991 года решение о создании независимого государства было закреплено свободным волеизъявлением народа Арцаха (Нагорный Карабах) на общереспубликанском референдуме.

Принятие Декларации от 2 сентября 1991 года о провозглашении республики стало одним из ключевых событий в национально-освободительной борьбе армян Арцаха, в основе которой лежали стремление народа самоопределиться, восстановить историческую справедливость и воссоединиться в рамках единого армянского государства с целью освобождения от постоянной угрозы физического уничтожения. 

На фоне непрекращающихся попыток Азербайджана с применением силы или угрозы силой решить азербайджано-карабахский конфликт и посредством террора, этнических чисток, резни и массовых нарушений прав человека лишить армян Арцаха родины создание независимого государства было не только важным политическим шагом, но и исторической необходимостью. Глобальные геополитические изменения в начале 1990-х годов и нарастающая региональная напряженность требовали решительных шагов для самоорганизации общества и создания государственных институтов, необходимых для отражения надвигающейся вооруженной агрессии со стороны Азербайджана и обеспечения права народа Арцах на мир и развитие. 

Со дня своей независимости Республика Арцах прошла через многочисленные испытания, в том числе разрушительные войны и тяжелые потери. Тем не менее, ни террор и угрозы, ни блокада и повторяющиеся вооруженные агрессии не смогли сломить волю народа Арцаха и его решимость защищать  независимость и суверенитет, укреплять и развивать свою государственность. 

Убеждены, что армянская государственность в Арцахе является основным гарантом сохранения национальной самобытности, достоинства и обеспечения безопасного будущего, а также средством реализации народом своего неотъемлемого права самому определять собственную политическую судьбу.  В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто боролся за достоинство, свободу и независимость Арцаха, и склоняем головы перед памятью тех, кто пожертвовал собой в этой священной борьбе. Их мужество и героизм всегда будут служить примером беззаветного служения Родине и преданности общенациональному делу.

 Оставаясь приверженными идеалам, целям и принципам национально-освободительного движения, народ и власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны и восстановления ее территориальной целостности, укреплять и развивать суверенную государственность.  Да здравствует Нагорно-Карабахская Республика!  Честь и слава всем борцам за свободу и независимость Арцаха!>, - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.


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