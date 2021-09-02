Четверг, 2 Сентября 2021 12:05

АрмИнфо.Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в ходе рабочего визита во Владивосток провел рабочую встречу с коллегой из Армения Артуром Давтяном.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Игорь Краснов поблагодарил иностранного коллегу за принятое им приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума. <Уверен, что соответствующий опыт прокуратуры Армении вызовет неподдельный интерес участников мероприятия>, - отметил Игорь Краснов.

На встрече руководители надзорных ведомств обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи и иные аспекты международного сотрудничества.

Игорь Краснов заявил: <Мы вместе стремимся к всесторонней защите прав граждан наших государств, укреплению законности и правопорядка, боремся с преступностью, не знающей государственных границ>.

Генеральные прокуроры России и Армении договорились о дальнейших шагах по реализации заключенных ранее в текущем году Меморандума и Программы, предусматривающих приоритетные направления сотрудничества, в том числе о визите российской делегации в Ереван для обсуждения проблем противодействия незаконному трансграничному перемещению цифровых финансовых активов, киберпреступности и коррупции.

Игорь Краснов пригласил Артура Давтяна в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры в январе 2022 года, выразив уверенность, что <заданный вектор развития отношений будет способствовать успешному поиску решений в борьбе с новыми вызовами и угрозами, повышению эффективности усилий по обеспечению верховенства права>.

Завтра, 3 сентября, руководители прокуратур России и Армении в рамках работы Восточного экономического форума вместе примут участие в сессии <Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций>.