Четверг, 2 Сентября 2021 12:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 30-летия провозглашения Республики Арцах.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится о том, что народ Арцаха 30 лет назад Декларацией, принятой законными органами страны, объявил о создании Нагорно-Карабахской Республики. "Тем самым армяне Арцаха подтвердили право распоряжаться своей жизнью и будущим, жить свободно. Это решение было подтверждено всеобщим референдумом, состоявшимся 10 декабря того же года. Таким образом, это проявление воли народа, которое было результатом начавшегося в 1988 году карабахского движения и основывалось на стремлении нашего народа к демократизации и свободе, стало одним из примеров выражения права наций на самоопределение в 20 веке. Это было осуществлено в соответствии с духом и буквой законодательства СССР и конституционного права и было безупречным как по форме, так и по содержанию", - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что народ Арцаха воспользовался своим законным правом, и любое насилие в его отношении направлено против человечности, цивилизации, естественных прав человека. "Таким было насилие, применяемое против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости - война, после которой термин "нагорно-карабахский конфликт" вошел в повестку дня международных отношений. Была создана Минская группа ОБСЕ, на три страны-сопредседателя которой была возложена посредническая миссия, направленная на урегулирование конфликта. К сожалению, конфликт так и не был урегулирован, насилие продолжалось, получив самое отвратительное проявление в войне, развязанной против Республики Арцах в 2020 году, преследовавшей цель силового урегулирования конфликта", - говорится в послании.

По мнению Пашиняна, эта война, несмотря на все усилия врага, не достигла своей цели. "Сегодня Арцах, хотя и ранен, но выстоял и пользуется полной поддержкой Армении и всего армянства", - отметил он, подчеркнув, что преклоняется перед теми, кто погиб в борьбе за свободу Арцаха.

Право народа Арцаха на самоопределение священно и не может быть подвергнута сомнению даже путем применения насилия, подчеркнул Пашинян. По его словам, Армения на всех международных площадках настаиваем на том, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован. Как отметил премьер, конфликт ожидает своего всеобъемлющего урегулирования путем мирного процесса, основанного на хорошо известных принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В результате данного процесса, по словам премьер-министра РА, необходимо окончательно уточнить статус Арцаха на основе права наций на самоопределение. Возобновление мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы также станет важным фактором в установлении и поддержании стабильности в регионе.

30 лет назад, 2 сентября 1991 года, совместная сессия депутатов всех уровней Нагорно- Карабахской автономной области и Шаумянского района провозгласила Нагорно- Карабахскую Республику, заложив основу для создания независимого демократического государства. 10 декабря 1991 года согласно праву на свободное волеизъявление и самоопределение жителей автономной области Нагорного Карабаха был организован референдум, в результате которого была провозглашена независимость Нагорно- Карабахской республики.