Четверг, 2 Сентября 2021 10:27

АрмИнфо. Сегодня, 2 сентября, Арцах отмечает 30-летие провозглашение независимости.

Ровно 30 лет назад, 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. Народ Арцаха на референдуме о независимости 10 декабря 1991 года и на референдумах по принятию Конституций 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года выразил решимость строить и укреплять свою государственность на основе демократических норм. Утвердительно на этот вопрос ответили 99,89% граждан (108615 человек), принявших участие в референдуме. На парламентских выборах, последовавших за референдумом, был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. В этом году впервые за последние 30 лет День независимости Арцаха будет отмечаться без высшего руководства Армении. На праздничные мероприятия отправились лишь депутаты Национального собрания Армении. Однако, с посланием по случаю 30-летия Арцаха выступил президент Армении Армен Саркисян. <Дорогие соотечественники, 2 Сентября 1991 года Арцах провозгласил свою независимость. Мы встречаем 30-летие этого знаменательного события в сложнейший период - в создавшейся после 44-х дневной войны трудной ситуации. Ещё раз выражаю свои глубокие соболезнования семьям и родным погибших в войне.

Мы стоим перед общеармянским испытанием, для преодоления которого опять-таки необходимы общенародное единство и сплочённость. Вопросы, связанные с обеспечением независимости Арцаха и неприкосновенности жизни населения, непрекращающимися угрозами новой войны со стороны Азербайджана, статусом Арцаха, решением социально- экономических и гуманитарных вопросов, являются приоритетами общенациональной повестки.

Они не могут быть решены без существования экономически и политически сильной, развитой, конкурентоспособной Армении, без основательного преобразования связей Родина-Диаспора и полноценного использования существующего потенциала, без полноценного сотрудничества с нашими международными партнёрами.

В нашей истории, для Армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль. Так же и сегодня, когда для нашего народа начался период, полный новых вызовов. Мы больше не имеем права ошибиться в каком-либо общеармянском вопросе>, - говорится в послании президента Армении.