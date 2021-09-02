Четверг, 2 Сентября 2021 10:27

АрмИнфо.По инициативе литовской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщает МИД РА, Ландсбергис поздравил Арарата Мирзояна с вступлением в должность министра иностранных дел Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-литовских двусторонних отношений. Стороны с удовлетворением констатировали положительную динамику в отношениях между Арменией и Литвой. Министры также выразили готовность углубить существующее многоотраслевое сотрудничество. Стороны обменялись мнениями относительно реформ в рамках сотрудничества Армения-ЕС и помощи, предоставленной Литвой Армении. Арарат Мирзоян поблагодарил Литву за помощь в преодолении пандемии коронавируса. Арарат Мирзоян и Габриелюс Ландсбергис подчеркнули необходимость скорейшей репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц. Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности, в том числе ситуации, сложившейся в результате вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении 12 мая текущего года, и путей ее преодоления. Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения готова к стабильному миру в регионе, однако, действия Азербайджана ставят под угрозу усилия по деэскалации ситуации и подрывают региональную безопасность и стабильность. Глава МИД Армении также строго осудил провокационные действия азербайджанской стороны в направлении армянских позиций на участке Ерасх, в результате которых утром 1 сентября убит армянский военнослужащий.