Четверг, 2 Сентября 2021 10:26

АрмИнфо. Ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха, сыграла Россия, при непосредственной вовлеченности которой 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление глав Армении, РФ и Азербайджана, направленное на прекращение всех боевых действий и огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что согласно этому Заявлению, 5-летний срок пребывания миротворческого контингента автоматически продлевается, если одна из Сторон заблаговременно не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения.

<Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в обеспечении безопасности и права народа Арцаха на жизнь, о чем четко говорится в утвержденной на днях программе правительства Армении на 2021-2026гг. Между тем, надо заметить, что Азербайджан не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет сильную пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Более того, Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность миротворческой миссии. В этом ключе следует рассматривать и пленение армянских военнослужащих в зонах ответственности миротворцев>, - считает армянский министр.

В тоже время он добавил, что Республика Армения проводит предсказуемую, стабильную и надежную внешнюю политику. Мирзоян напомнил, что Ереван неоднократно, как делом, так и словом доказывал свою последовательность в вопросе развития армяно- российских стратегических союзнических отношений.

<Уверен, что народы наших стран продолжат славные традиции, основанные на многовековой дружбе, взаимном доверии, открытости и полном понимании. В утверждённой на днях программе правительства, сформированного по итогам состоявшихся в Армении парламентских выборов, вновь подтверждена готовность к практическому наращиванию армяно-российских союзнических отношений по всему спектру. Мы продолжим расширение и углубление нашего взаимодействия с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки.

Рассчитываем, что совместными усилиями мы обогатим наше сотрудничество новыми примерами в политической, торгово-экономической и в других областях, а также проявлениями конструктивного взаимодействия на международных и региональных площадках, существенным продвижением в сфере безопасности, в военной и военно­технической областях>, - заявил министр в интервью РИА Новости.