Четверг, 2 Сентября 2021 10:25

АрмИнфо. Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно- карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть - неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В этом ключе он напомнил, что после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели сделали ряд заявлений и армянская сторона приветствовала их, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе.

<Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе. Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине>, сказал глава МИД Армении.

Касаясь вопроса уточнения границ, Мирзоян заверил, что переговоров по делимитации и демаркации границ нет. По его словам, на данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права.

<Если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации.

Указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и мы рассчитываем на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к упомянутым Вами структурам>, - добавил глава армянского внешнеполитического ведомства, в интервью РИА Новости.

На уточнение прорабатывается ли возможность саммита на трехстороннем уровне между главами Армении, России и Азербайджана, Мирзоян заявил, что мир и стабильность в регионе - долгосрочная стратегия Армении. При этом он добавил, что Армения приветствует посреднические усилия России в этом направлении, в том числе и по возобновлению переговорного процесса по урегулированию нагорно- карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

<Для всех очевидно, что применение силы никоим образом не может являться урегулированием конфликта, окончательное, всеобъемлющее и устойчивое разрешение которого должно быть на основе известных сторонам элементов и принципов, выработанных сопредседательством Минской группы ОБСЕ. И это не только позиция Армении, но и России, Франции и Соединенных Штатов, выступающих в едином формате сопредседателей. Это позиция самого международного сообщества>, - сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможности размещения вдоль границы с Азербайджаном опорных пунктов российских пограничников и мониторинговую миссию ОДКБ, Мирзоян отметил, что с 12 мая этого года Армения столкнулась с ситуацией, когда вооруженные подразделения Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения, что чревато взрывоопасными последствиями.

<Это недопустимо и ситуация должна быть разрешена посредствомнемедленного и безоговорочного вывода азербайджанских подразделений с

территории Армении. В этом контексте, инициативы, касательныепограничников и мониторинговой миссии в соответствующих приграничных

районах Армении, следует рассматривать в качестве шага, направленногона сдерживание милитаристских устремлений азербайджанской стороны и

избежание кровопролития>, - резюмировал глава МИД Армении.