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АрмИнфо.1 сентября 2021 года по распоряжению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Афганистан была направлена гуманитарная помощь, ставшая, по сути, первой гуманитарной поставкой туркменской стороны в Афганистан после известных событий в соседней стране.
Следует отметить, что для нужд дружеской страны были направлены медикаменты, защитная одежда для медперсонала и медицинские принадлежности, дезинфицирующие средства, лекарственные растворы, защитные маски, хирургические перчатки, средства и препараты для лечения коронавирусной инфекции.
Церемония вручения гуманитарного груза состоялась в посёлке Тургунди провинции Герат при участии провинциальных руководителей данного региона, а также членов туркменской диаспоры. Афганская сторона выразила особую благодарность руководству и народу Туркменистана, осуществляющему регулярную поддержку соседней стране.
Внося важный вклад в социально-экономическое развитие соседнего Афганистана путём реализации перспективных проектов в области энергетики, транспорта и связи, Туркменистан продолжает поддерживать тесное международное взаимодействие в деле мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
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|Лавров: Россия в своих контактах призывает Азербайджан освободить всех армянских военнопленных без каких-либо предусловий
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|Арарат Мирзоян: Армения следит за событиями в Афганистане и будет приветствовать и уважать выбор, который сделает афганский народ
|Мирзоян: Армения не ведет каких-либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора
|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
|Глава МИД Армении привлек внимание российского коллеги на деструктивные действия Азербайджана
|<Ай Дат> открывает офис в Арцахе
|Историк: Отсутствие идеологии в правительственных головах придает необратимость пораженчеству
|Прогноз: Долгая жизнь парламента крайне негативно отразится на власти
|Правящая фракция отвергла кандидатуру Артура Казиняна на пост замглавы комиссии по обороне и безопасности
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