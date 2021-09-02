Четверг, 2 Сентября 2021 10:07

АрмИнфо.1 сентября 2021 года по распоряжению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Афганистан была направлена гуманитарная помощь, ставшая, по сути, первой гуманитарной поставкой туркменской стороны в Афганистан после известных событий в соседней стране.

Следует отметить, что для нужд дружеской страны были направлены медикаменты, защитная одежда для медперсонала и медицинские принадлежности, дезинфицирующие средства, лекарственные растворы, защитные маски, хирургические перчатки, средства и препараты для лечения коронавирусной инфекции.

Церемония вручения гуманитарного груза состоялась в посёлке Тургунди провинции Герат при участии провинциальных руководителей данного региона, а также членов туркменской диаспоры. Афганская сторона выразила особую благодарность руководству и народу Туркменистана, осуществляющему регулярную поддержку соседней стране.

Внося важный вклад в социально-экономическое развитие соседнего Афганистана путём реализации перспективных проектов в области энергетики, транспорта и связи, Туркменистан продолжает поддерживать тесное международное взаимодействие в деле мирного урегулирования ситуации в Афганистане.