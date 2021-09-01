Среда, 1 Сентября 2021 22:41

АрмИнфо. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с новоназначенным министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахяном.

Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдуллахян поздравили друг друга со вступлением в должность министров иностранных дел своих стран и выразили надежду, что совместными усилиями будут и дальше развивать всесторонние армяно-иранские отношения, основанные на многовековых добрососедских отношениях.

Стороны подробно остановились на налаженном между двумя странами эффективном сотрудничестве на двусторонних и многосторонних площадках, особо подчеркнули перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере. В этой связи была подчеркнута роль совместной межправкомиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.

Министры также подчеркнули важность подписания и эффективного выполнения многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Арарат Мирзоян обратил внимание своего коллеги на ситуацию, сложившуюся в результате незаконного вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув недопустимость таких действий, которые представляют серьезную угрозу региональной стабильности.