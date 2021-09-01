Среда, 1 Сентября 2021 17:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11։00-17։00 жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 на улице Минск, ясли-детский сад N “Ани” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Ванашен и Севакаван;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Гегашен; квартал “А” в Джрвеже; частные дома в селах Гарни и Дзорахбюр;

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Лернапат, Алавар, Дарпас; домики и улица Сари таг села Дарпас.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.