Среда, 1 Сентября 2021 17:53

АрмИнфо.Вопрос о статусе непризнанной республики Арцах остается открытым, и он должен быть решен путем переговоров, гарантией которых наше российское военное присутствие. Такое мнение на заседании Городского Совета Сочинского отделения <Союза армян России> выразил действующий депутат и кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по Сочинскому избирательному округу Константин Затулин.

<Не обязательно быть армянином, чтобы уважать армянский народ. Мой отец Федор Иванович Затулин, полковник и почётный чекист, в тридцатые годы прошлого века командовал погранотрядом в Нагорном Карабахе и заслужил свой первый орден Боевого Красного Знамени за ликвидацию чумы в Гадруте. Позже, в годы Великой Отечественной войны он был одним из тех, кто готовил отпор, ожидая на границе с Турцией нападения в случае падения Сталинграда. Мое отношение к армянам и Армении основано на убеждении, что поддержка Вашего народа, живущего между молотом и наковальней, является естественной для всякого осознающего свои корни русского человека>, - отметил он.

Российский законодатель констатировал, что на протяжении по крайней мере двухсот лет Россия играла особую роль в жизни армян, была источником их радостей и горестей. Он напомнил, что полтора миллиона армян в Первую мировую войну подверглись геноциду в Турции - просто потому, что их заподозрили в том, что они ждут Россию. В этом ключе он добавил, что в первом созыве Государственной Думы в 1995 году, будучи председателем впервые созданного комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, я добился признания Россией геноцида армян в Османской империи.

<Хочу выразить убеждение, что действующий Президент России Владимир Путин глубоко осознает трагическое прошлое армянского народа, сам факт геноцида. Приехав в Армению и приняв участие в траурных церемониях в связи со столетием трагедии, Владимир Путин, вопреки советам осторожничавших, назвал геноцид своим именем в выступлении у Мемориала на холме Цицернакаберд>, - подчеркнул депутат.

Вместе с тем Затулин обратил внимание на то, что с момента, как стал депутатом первой Государственной Думы, он последовательно выступал за укрепление отношений с Арменией.

<В 1994 году Роберт Кочарян привез меня в Карабах - по следам только что отшумевших военных действий. Я понял, что иным образом, кроме как признав самоопределение армянского народа в Нагорном Карабахе, невозможно достичь справедливого урегулирования этого конфликта:

Я специально остановился на всем этом, чтобы еще раз заявить о своей позиции, изложенной в статье <Одна неправда нам в убыток: уроки Карабаха для России>, опубликованной 22 декабря 2020 года, по горячим следам происшедшего, в <Комсомольской правде>: прошлогоднюю войну нельзя было допускать в принципе. Если твоему официальному военному союзнику, Армении, наносят поражение, то не надо спрашивать, по ком звонит колокол. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается. Путину удалось на финальном этапе пробить миротворческую операцию, и сегодня Карабах (армянская его часть) живет и дышит тем, что наши миротворцы оттуда не уйдут>, - считает российский депутат.

В тоже время он убежден, что поведение Азербайджана и Турции, ставших по отношению к Армении и России одним целым, не позволяет нам уверовать в мир, а не перемирие по итогам этой войны.

<Вопрос о статусе непризнанной республики Арцах остается открытым, и он должен быть решен путем переговоров, гарантией которых наше российское военное присутствие:

Увы, это факт, что в Армении, которая перестала быть гарантом для армян в Нагорном Карабахе, на сегодняшний день растут антироссийские настроения, предъявляются претензии к России. Все те структуры, типа <Радио Свобода>, которые поддерживали <бархатную революцию> в 2018 году и выборы в 2021, принимают активное участие в этой кампании. Премьер может встречаться с нашим президентом, бесконечно апеллировать к России и даже ездить отдыхать в Сочи, но люди из его окружения не стесняясь поют одну песню - <Россия нас кинула, Россия нам не помогла, надо искать счастья на стороне>. Если такими темпами будет продолжаться, то через пять лет от российского влияния в Армении мало что останется>, - заметил Затулин.

При этом он убежден, что это уже не вопрос межгосударственных отношений между Россией и Арменией - это клин между русскими и армянами во всем мире.

<Моя и Ваша роль в том, чтобы этого не допустить. Кто-то, понятное дело, пытается представить мою позицию проармянской. Бесконечно врут о миллионах и миллиардах, которые я якобы заполучаю. Ерничают о том, что теперь <карабахские сепаратисты> собираются на моей даче в Сочи.

У меня нет дачи или дома, к сожалению, в моем родном Сочи. При всем уважении я не занимаю <проармянскую> позицию, я не армянин. Я русский, потомок казаков с Дона, занимающий всегда и во всем пророссийскую позицию. Я защищал русских в Крыму, Севастополе и Приднестровье, абхазов в Абхазии, осетин в Осетии, сербов в Косово. Не могу представить себе русского патриота, который рукоплещет Турции, не признающей Крым российским, Святую Софию христианской, а Дадиванк, Амарас и Гэндзасар - не армянскими, а не мифическими <албанскими> монастырями:>, - подытожил законодатель.