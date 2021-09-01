Среда, 1 Сентября 2021 16:44

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял участие в специальном заседании Национального Собрания, посвященном 30-летию провозглашения Республики Арцах, и выступил с речью.

Как сообщает МИД НКР, в своем выступлении министр назвал образование Республики Арцах логическим завершением национально-освободительной борьбы, одной из важнейших страниц армянской истории и одним из самых ярких проявлений общенационального единства.

По словам Давида Бабаяна, международное признание Республики Арцах было и остается одним из фундаментальных направлений государственного строительства и внешней политики.

Министр отметил важность сохранения субъектности Республики Арцах и охарактеризовал сохранение Арцаха и арцахoцентризм как наиважнейшие задачи всего армянства, в этом контексте подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления триединства Армения - Арцах -Диаспора.

Отметим, что завтра Арцах отмечает 30-летие провозглашения независимости. Традиционно в этот день в Арцах отправлялось высшее руководство Армении, но как стало известно, в этом году, подобных визитов не предусмотрено. В Степанакерт на праздничные мероприятия согласно СМИ отправится делегация парламента Армении, состоящее из порядка 20 законодателей.