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АрмИнфо.Конверс Банк поздравляет с Днем Знаний и Образования и представляет интересную образовательную инициативу - Аргентинский центр при Лингвистическом университете им. Брюсова.
«Как известно, Лингвистический университет им. Брюсова — это место, где изучают языки. ВУЗ славится своими традициями». Очень важно знать культуру, потому что она формирует соответствующее языковое мышление, помогает изучать язык через культуру, иметь возможность распознать жесты, традиции, чтобы можно было взаимодействовать с представителями этих народов и наладить правильное общение», - говорит Кристина Цатурян, заведующая кафедрой международных отношений и международного сотрудничества Государственного университета им. Брюсова.
Именно по этой причине в 2019 году университет и посольство Аргентины заявили о своем намерении создать при университете центр обучения испанскому языку.
«Конверс Банк участвовал в реализации проекта в качестве третьей стороны, с финансированием и поддержкой для создания аргентинского центра. Это был очень важный шаг по созданию соответствующей среды и условий для изучения испанского языка. Здесь сегодня преподают преподаватели из Испании и Аргентины. «Здесь рождаются мысли и идеи, которые воплощаются в жизнь», - сказала она.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=jCpP-NwrWXc&ab_channel=ConverseBank
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|Арарат Мирзоян: Армения следит за событиями в Афганистане и будет приветствовать и уважать выбор, который сделает афганский народ
|Мирзоян: Армения не ведет каких-либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора
|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
|Глава МИД Армении привлек внимание российского коллеги на деструктивные действия Азербайджана
|<Ай Дат> открывает офис в Арцахе
|Историк: Отсутствие идеологии в правительственных головах придает необратимость пораженчеству
|Прогноз: Долгая жизнь парламента крайне негативно отразится на власти
|Правящая фракция отвергла кандидатуру Артура Казиняна на пост замглавы комиссии по обороне и безопасности
|Пожар, устроенный азербайджанскими военными на территории села Кут Гегаркуникской области все еще не потушен
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 14 человек
|Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ находится в Баку
|Пашинян поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости страны
|Пашинян взял краткосрочный отпуск: известно где он его проведет
|ВС Азербайджана продолжают наносить урон жителям приграничных сел Армении
|Москва представила повестку переговоров Мирзоян-Лавров
|Генпрокурор Армении во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме
|Министр обороны Армении рассказал послу Китая о региональных процессах
|В Армении продолжат популяризировать французский язык- подписан меморандум
|Гнел Саносян представил аппарату администрации Сисиана нового в.и.о. главы общины
|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
|У США новый военный атташе в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Дерзкое распоряжение Гасанова: давать адекватный ответ на <провокации> на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев
|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
|Бывшая телеведущая избрана зампредседателя постоянной комиссии по здравоохранению НС Армении
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