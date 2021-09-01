Среда, 1 Сентября 2021 16:37

АрмИнфо.Конверс Банк поздравляет с Днем Знаний и Образования и представляет интересную образовательную инициативу - Аргентинский центр при Лингвистическом университете им. Брюсова.

«Как известно, Лингвистический университет им. Брюсова — это место, где изучают языки. ВУЗ славится своими традициями». Очень важно знать культуру, потому что она формирует соответствующее языковое мышление, помогает изучать язык через культуру, иметь возможность распознать жесты, традиции, чтобы можно было взаимодействовать с представителями этих народов и наладить правильное общение», - говорит Кристина Цатурян, заведующая кафедрой международных отношений и международного сотрудничества Государственного университета им. Брюсова.

Именно по этой причине в 2019 году университет и посольство Аргентины заявили о своем намерении создать при университете центр обучения испанскому языку.

«Конверс Банк участвовал в реализации проекта в качестве третьей стороны, с финансированием и поддержкой для создания аргентинского центра. Это был очень важный шаг по созданию соответствующей среды и условий для изучения испанского языка. Здесь сегодня преподают преподаватели из Испании и Аргентины. «Здесь рождаются мысли и идеи, которые воплощаются в жизнь», - сказала она.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=jCpP-NwrWXc&ab_channel=ConverseBank