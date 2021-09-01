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АрмИнфо.Еще один армянский военнослужащий контрактной службы погиб от пули противника, в результате провокации, предпринятой ВС Азербайджана в направлении Ерасха.
Как сообщает пресс-служба МО Армении, 1 сентября около 11.10 азербайджанские вооруженные силы в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия и снайперских винтовок по армянским позициям в Араратской области, в частности на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.
Согласно оборонному ведомству Армении, в результате этих действий противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник N-й в / ч Министерства обороны РА, младший сержант Гегам Левович Саакян (1982 г.р.). В Минобороны Армении выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Вместе с тем, в Минобороны Армении подчеркнули, что решительно осуждают действия азербайджанской стороны и предупреждают, что они не останутся без ответа. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - подытожили в оборонном ведомстве.
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|Мирзоян: Армения не ведет каких-либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора
|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
|Глава МИД Армении привлек внимание российского коллеги на деструктивные действия Азербайджана
|<Ай Дат> открывает офис в Арцахе
|Историк: Отсутствие идеологии в правительственных головах придает необратимость пораженчеству
|Прогноз: Долгая жизнь парламента крайне негативно отразится на власти
|Правящая фракция отвергла кандидатуру Артура Казиняна на пост замглавы комиссии по обороне и безопасности
|Пожар, устроенный азербайджанскими военными на территории села Кут Гегаркуникской области все еще не потушен
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 14 человек
|Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ находится в Баку
|Пашинян поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости страны
|Пашинян взял краткосрочный отпуск: известно где он его проведет
|ВС Азербайджана продолжают наносить урон жителям приграничных сел Армении
|Москва представила повестку переговоров Мирзоян-Лавров
|Генпрокурор Армении во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме
|Министр обороны Армении рассказал послу Китая о региональных процессах
|В Армении продолжат популяризировать французский язык- подписан меморандум
|Гнел Саносян представил аппарату администрации Сисиана нового в.и.о. главы общины
|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
|У США новый военный атташе в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
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|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
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