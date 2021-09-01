Среда, 1 Сентября 2021 16:33

АрмИнфо.Еще один армянский военнослужащий контрактной службы погиб от пули противника, в результате провокации, предпринятой ВС Азербайджана в направлении Ерасха.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, 1 сентября около 11.10 азербайджанские вооруженные силы в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия и снайперских винтовок по армянским позициям в Араратской области, в частности на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Согласно оборонному ведомству Армении, в результате этих действий противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник N-й в / ч Министерства обороны РА, младший сержант Гегам Левович Саакян (1982 г.р.). В Минобороны Армении выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Вместе с тем, в Минобороны Армении подчеркнули, что решительно осуждают действия азербайджанской стороны и предупреждают, что они не останутся без ответа. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - подытожили в оборонном ведомстве.