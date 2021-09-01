Среда, 1 Сентября 2021 16:25

АрмИнфо.1 сентября 2021 года в Армении впервые переступили школьный порог 37 тыс. первоклассников. По случаю Дня знаний министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян направил поздравительное послание.

«На протяжении веков основой нашего существования была письменность и образование, а сегодня настало время использовать знания для построения государства, усиления родины, и достойного представления себя миру», - говорится в обращении министра.

Министр отметил, что сегодня активно идет процесс реформирования образовательной сферы. Эти изменения, по его словам, направлены на то, чтобы превратить каждого ученика в патриотическую личность, законопослушного гражданина и профессионального специалиста.

«Дорогие ученики и студенты, последний год был для нас трудным путем отрезвления, пересмотра ценностей, анализа того, что мы сделали, и будем делать. Любите образование, умножайте свои способности, стремитесь сделать все возможное в выбранной вами сфере. Пусть новый учебный год наполнит вас новыми надеждами, жаждущим знанием духом и непоколебимым усердием, чтобы знания, духовные и моральные ценности постоянно были ключевыми и основополагающими в жизни нашего народа», - отметил министр.

Обращаясь к педагогам, Думанян поблагодарил их за достойное преодоление трудностей, с которыми пришлось столкнуться, и за преданность в работе. «Государство очень нуждается в вас. Теперь, больше, чем когда-либо, объедините свои усилия, вклад каждого из вас важен для развития государства. Давайте, ответственно выполним свою миссию, и построим Родину своей мечты. Пусть новый учебный год станет дорогой света и добра!», - говорится в послании министра.