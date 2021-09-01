Среда, 1 Сентября 2021 16:23

АрмИнфо. К началу нового учебного года школа села Фиолетово, где компактно проживают молокане, получила подарки от Южно-Кавказской железной дороги. Компания завершила еще один этап ремонтно-восстановительных работ в школе: отремонтированы несколько классных комнат, школьная столовая. А библиотека пополнилась партией новых учебников.

Поздравляя на торжественной линейке учеников и педагогов с праздником, генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников, пожелал им успехов и терпения в учебе, отметил, что их ждет новый увлекательный этап жизни, полный новых знаний, идей, целей, друзей.

К поздравлениям присоединился и находящийся в Армении с визитом председатель Роспрофжела Сергей Черногаев.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, железная дорога не впервые оказывает содействие фиолетовской школе. Ранее Компания помогала в проведении ремонтных работ и оснащении класса интерактивного обучения, неоднократно дарила книги, учебники и методические материалы по русскому языку, восстановила кровлю здания, классы и кабинеты, отремонтировала не эксплуатировавшийся после землетрясения 1988 года спортивный зал, вестибюль второго этажа школы, осуществила косметический ремонт обоих корпусов здания школы, отремонтировала и оснастила современным оборудованием кабинет трудового обучения.

Железнодорожники также подарили школе необходимую для организации учебного процесса аудио- и компьютерную технику, новые парты для начальных классов.

Не остались без внимания и воспитанники детского сада №3 города Алаверди, расположенного на станции Санаин в Лорийской области: здесь построена новая детская игровая площадка.

Напомним, что ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является 100% дочерней компанией ОАО “Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.