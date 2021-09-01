Среда, 1 Сентября 2021 13:06

АрмИнфо.Мане Тандилян покинула должность министра труда, по социальным и миграционным вопросам Арцаха. Соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Другим указом Арутюняна, Армине Петросян назначена министром труда, по социальным и миграционным вопросам.

Манэ Тандилян была назначена на этот пост в декабре 2020 года. Ранее она занимала должность министра туда и социальных вопросов Армении в 2018 году, однако, в том же году подала в отставку из-за разногласий с руководством страны по поводу пенсионной реформы, а затем - была депутатом в армянском парламенте от фракции "Просвещенная Армения".

Как сообщила сама Тандилян, с 1 сентября она продолжит свое служение в Арцахе в фонде "Живи Арцах".