Среда, 1 Сентября 2021 12:28

АрмИнфо.В ближайшие 5 лет правительство Армении планирует построить и отремонтировать около 500 детских садов и 300 школ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном обращении по случаю 1 сентября - Дня знаний, письменности и словесности.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится: «В Стратегии трансформации Армении до 2050 года мы провозгласили стратегическую цель сделать образование национальным образом жизни и обосновали, почему: ведь образование – единственный инструмент, с помощью которого человек распознает проблемы и находит их решения. Это утверждение верно как для индивида, так и для общества и государства, которое представляет собой группу людей.

И, следовательно, наша текущая повестка в области знаний, познаний, навыков, образования и науки, а также качество реализации этой повестки предопределяет нашу способность распознавать свои проблемы и решать их. А это уже в свою очередь предопределяет наше место, нашу роль и наш вес в мире.

Я также считаю важной роль среднего профессионального образования, которое вместе с начальным, средним, высшим и послевузовским образованием образуют целостную систему развития государства и экономики».

Пашинян также отметил, что сегодня в Армении существует серьезная проблема безработицы и бедности, а с другой стороны – в стране не хватает специалистов: «На нашем рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных инженеров, фермеров, финансистов, а также на поваров, сварщиков, токарей, и этот спрос невозможно удовлетворить из-за нехватки специалистов. Такие явления, которые препятствуют благосостоянию людей и экономическому развитию, выявляют проблемы в системе образования. По этой причине реформы в сфере образования находятся в списке приоритетов правительства».

Премьер отметил, что правительство уже приняло государственные стандарты дошкольного и общего образования, запустило механизмы поощрения высококлассных педагогов и постоянного повышения квалификации педагогических кадров, что должно сочетаться с повышением заработной платы. Правительство инициировало существенные изменения в сфере среднего профессионального и высшего образования, реформировало систему финансирования науки.

«Одна из важнейших наших задач - реформирование системы педагогического и военного образования. Также в ближайшие 5 лет мы планируем создать современные естественнонаучные и инженерные лаборатории во всех 1400 школах республики. Цель всего этого одна: качественное образование должно начинаться с детского сада и быть доступно для всех детей из всех регионов, всех населенных пунктов, у которых должна быть реальная возможность продолжить свое образование в средних профессиональных и высших учебных заведениях. С точки зрения непрерывного образования я считаю очень важным процесс профессиональной стажировки, постоянного повышения квалификации, потому что, по мнению правительства, образование - это процесс, продолжающийся всю жизнь», - отметил Пашинян.

В этом контексте премьер подчеркнул важность систем переподготовки кадров, соответствующих требованиям рынка труда.

Он напомнил также, что в связи с эпидемией в этом учебном году также необходимо строго соблюдать противоэпидемические правила, предотвращая возможность того, что бы школы и университеты служили очагами распространения инфекции, что позволит осуществлять учебный процесс в нормальном режиме.