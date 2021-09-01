Среда, 1 Сентября 2021 11:29

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 7 462 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 615 граждан (8,2%).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 267, скончалось - 13.

По положению на 11:00 1 сентября фактическое лечение получает 9 443 человека.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 157(0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 242 750 случаев заражения коронавирусом (15,6%), при этом выздоровело 227 293 человека (93,6%), количество летальных исходов достигло 4 847 (1,9%). В общей сложности в Армении провели 1 547 898 тестов на коронавирус.