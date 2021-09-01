Среда, 1 Сентября 2021 11:03

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) поздравляет всех учеников и студентов с Днем знаний. Впереди год, наполненный успехами, радостями, заботами и серьезной учебой!

Образованная молодежь – это будущее нашей страны. Банк ВТБ (Армения) помогает молодому поколению проявить себя и сделать первый шаг в профессиональную жизнь, периодически организовывая тренинги, семинары, мастер-классы, интерактивные мероприятия для студентов и аспирантов многочисленных вузов, закладывая фундамент будущих успехов и достижений. Практика и стажировка в Банке позволяет студентам приобрести ключевые навыки и компетенции, которые помогают им в дальнейшем карьерном развитии.

Банк ВТБ (Армения) предлагает студентам также различные банковские продукты, поддерживая развитие образования и реализацию новый идей и проектов со стороны будущего поколения.

Банк, совместно с международной платежной системой Visa, предлагает студентам средних и высших учебных заведений карту iStudent. Карта iStudent - мультивалютная и международная карта с эксклюзивным молодежным дизайном, которая выпускается бесплатно, обслуживается по специальным тарифам и дает возможность хранить деньги в четырех валютах одновременно. По карте iStudent студенты могут осуществлять внутрибанковские и межбанковские переводы, осуществлять оплату за товары и услуги в Армении и за рубежом, и что особенно приоритетно для этого сегмента – карта дает возможность совершения интернет покупок с защищенной современной системой безопасности 3D Secure. Использование платежных карт - это отличная возможность прививать молодёжи финансовую грамотность, развивать навыки банковского обслуживания, ответственного отношения к денежным средствам. Платежная карта – это удобная и безопасная альтернатива наличным деньгам, которая предоставляет возможность осуществлять различные банковские операции посредством платежных терминалов Telcell, EasyPay, Idram, Mobidram, согласно действующим тарифам Банка ВТБ (Армения).

Карта iStudent включает в себя функцию пропуска для входа студентов на территорию учебного заведения. По карте iStudent держатели карт могут участвовать в различных маркетинговых акциях, конкурсах и мероприятиях, организуемых со стороны Банка.

Банк ВТБ (Армения) расширяет возможности получения образования и предлагает оформить также студенческие кредиты с целью оплаты учебы не только в локальных, но и в международных (иностранных) учебных заведениях, различных курсов обучений, а также кредиты с целью оплаты за учебу детей, получающих платное образование. Кредит оформляется с годовой процентной ставкой 6%-16.5% (фактическая процентная ставка 6.17%-24%) со сроком погашения от 3-х месяцев до 10-и лет. Минимальная сумма кредита составляет 50 тыс., максимальная сумма 5 млн․ драмов РА.

Банк ВТБ (Армения) желает всем хорошего и плодотворного учебного года, высоких достижений, новых открытий и реализации поставленных целей!

Подробную информацию о платежной карте iStudent можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/card-view/kid-teen-ew-istudent-vcharayin-k-arter#card-3#, по студенческим кредитам - по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#sparhoghakan-varker# , а также в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.