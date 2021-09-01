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АрмИнфо. Военнослужащие российского миротворческого континента в День Знаний обеспечили порядок и безопасность детям, учителям и местным жителям в Нагорном Карабахе.
Как сообщает МО РФ, более 100 военнослужащих были задействованы на территории всех школ и детских садов в Степанакерте, а также в Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха.
<В Нагорном Карабахе сегодня отмечают начало учебного года. День знаний в школах стартует с первым звонком. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне ответственности Нагорного Карабаха. В зонах ответственности наблюдательных постов, российские миротворцы также обеспечивают безопасное передвижение автомобилей.
Подразделения военной полиции российского миротворческого контингента выполняют задачи сопровождения автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами проводится патрулирование по пяти маршрутам>, - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
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|Арарат Мирзоян: Армения следит за событиями в Афганистане и будет приветствовать и уважать выбор, который сделает афганский народ
|Мирзоян: Армения не ведет каких-либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора
|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
|Глава МИД Армении привлек внимание российского коллеги на деструктивные действия Азербайджана
|<Ай Дат> открывает офис в Арцахе
|Историк: Отсутствие идеологии в правительственных головах придает необратимость пораженчеству
|Прогноз: Долгая жизнь парламента крайне негативно отразится на власти
|Правящая фракция отвергла кандидатуру Артура Казиняна на пост замглавы комиссии по обороне и безопасности
|Пожар, устроенный азербайджанскими военными на территории села Кут Гегаркуникской области все еще не потушен
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 14 человек
|Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ находится в Баку
|Пашинян поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости страны
|Пашинян взял краткосрочный отпуск: известно где он его проведет
|ВС Азербайджана продолжают наносить урон жителям приграничных сел Армении
|Москва представила повестку переговоров Мирзоян-Лавров
|Генпрокурор Армении во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме
|Министр обороны Армении рассказал послу Китая о региональных процессах
|В Армении продолжат популяризировать французский язык- подписан меморандум
|Гнел Саносян представил аппарату администрации Сисиана нового в.и.о. главы общины
|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
|У США новый военный атташе в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Дерзкое распоряжение Гасанова: давать адекватный ответ на <провокации> на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев
|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
|Бывшая телеведущая избрана зампредседателя постоянной комиссии по здравоохранению НС Армении
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