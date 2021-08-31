Вторник, 31 Августа 2021 20:14

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в Москву встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации.

Вместе с тем глава МИД Армении генсек ОДКБ детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации. В свою очередь Станислав Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.