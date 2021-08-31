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АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в Москву встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации.
Вместе с тем глава МИД Армении генсек ОДКБ детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ.
Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации. В свою очередь Станислав Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.
|Глава МИД Армении и генсек ОДКБ подчеркнули необходимость в скорейшем разрешении ситуации и деэскалации на армяно-азербайджанской границе
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|ВС Азербайджана продолжают наносить урон жителям приграничных сел Армении
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|Генпрокурор Армении во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме
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|Гнел Саносян представил аппарату администрации Сисиана нового в.и.о. главы общины
|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Дерзкое распоряжение Гасанова: давать адекватный ответ на <провокации> на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев
|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
|Бывшая телеведущая избрана зампредседателя постоянной комиссии по здравоохранению НС Армении
|СК Арцаха: Военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев, задержанный в одном из домов Мартакерта арестован
|Вагаршак Акопян избран зампредседателя постоянной комиссии по регионально- евразийской интеграции
|Арен Мкртчян избран зампредседателя постоянной комиссии территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы
|Секретарь Совбеза: На суверенной территории Республики Армения не может быть коридора другого суверенного государства
|Число вакцинированных от коронавируса граждан в Армении достигло 275 138
|Число активных случаев COVID-19 в Армении приближается к отметке 9 тыс.
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Председателем Европейского Совета
|Обнародована повестка визита главы МИД Армении в Москву
|Минобороны Армении сообщили об обстреле противником армянских позиций в направлении Сотка
|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
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