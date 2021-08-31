Вторник, 31 Августа 2021 19:45

АрмИнфо. Россия сыграла ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Москве.

Он констатировал, что в ходе встречи был подробно затронут широкий спектр вопросов международной и региональной тематики, и в первую очередь, конечно же, безопасность и мир в Южно-Кавказском регионе.

По словам армянского министра, естественно, было уделено должное внимание нагорно-карабахскому урегулированию, обозначены направления, по которым нужно активизировать совместные усилия. <Развертывание российских миротворческих сил в Арцахе, как фактор недопущения провокаций со стороны Баку и фактор, обеспечивающий безопасность народа Нагорного Карабаха, создаёт условия для восстановления нормальной жизни. В этой связи, хотел бы с благодарностью отметить последовательные усилия Российской Федерации и президента Владимира Владимировича Путина>, - отметил Мирзоян.

Вместе с тем он добавил, что основной акцент пришёлся на обсуждение вопросов, связанных с положением дел, сложившемся после принятого 9 ноября 2020 года заявления глав Армении, России и Азербайджана, а также возобновлением мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

<Мы высоко ценим усилия Российской Федерации, направленные на выполнение договорённостей, среди которых крайне актуальным является вопрос возвращения военнопленных. Благодаря этим усилиям стало возможным возвращение на Родину части армянских пленных. Вместе с тем, спустя 10 месяцев, Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, торпедирует выполнение как данного, так и других положений Заявления. Или же тиражирует их вольную интерпретацию, что в совокупности указывает на степень договороспособности Баку, который продолжает прибегать к открытым провокациям, ставя под серьезный удар и без того шаткое положение в регионе>, - сказал глава МИД Армении.

В тоже время Мирзоян указа, что проникновение подразделений Вооруженных Сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая 2021 года неприемлемо и является неприкрытым нарушением международного права.

<Мир и стабильность в нашем регионе- наша долгосрочная стратегия, и мы готовы начать активный диалог вокруг этой повестки дня. Однако, невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру и стабильности в регионе>, - считает глава армянского внешнеполитического ведомства.

Он еще раз подчеркнул, совпадение позиции Армении с позицией сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в соответствии с которой вопрос политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта продолжает оставаться открытым.

<Исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое принесёт мир и стабильность на Южный Кавказ. В основе такого урегулирования должен в первую очередь лежать вопрос статуса Нагорного Карабаха.

В ходе обмена мнениями по вопросу о подключении к реабилитации региона соответствующих международных организаций мною было констатировано, что гуманитарный доступ в Арцах не должен политизироваться: здесь речь идёт о защите прав человека. Крайне остро стоит также задача сохранения многочисленных культурных, в том числе армянских религиозных памятников Арцаха, оказавшихся под контролем вооружённых сил Азербайджана>, - подчеркнул министр.

По его словам, рассмотрев тему разблокировки экономических и транспортных связей в регионе, было отмечено, что открытие коммуникаций может изменить палитру региона, диверсифицировать логистическую связь между Арменией и Россией. <Трёхстороннее заявление от 11 января фиксирует рамки этого процесса. И здесь вольная интерпретация положений также неприемлема, по нашим убеждениям>, - отметил он.

В заключение Мирзоян сообщил, что в контексте внешнеполитической координации затронули вопросы взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, где в скором времени Армения примет председательство, которое будет ориентировано на повышение потенциала Организации в интересах обеспечения на коллективных началах безопасности и сбалансированного развития.

<И в завершение, хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за тёплый приём и конструктивный диалог. Сергей Викторович, ждём Вас в Ереване в любое удобное для Вас время>, - подытожил глава МИД Армении.