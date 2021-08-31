Вторник, 31 Августа 2021 17:30

АрмИнфо. Конверс Банк объявляет о запуске очередной акции. В рамках акции клиенты, совершившие безналичные покупки в период с 1 сентября по 30 ноября включительно, получат кэшбэк до 30,000 драмов РА и накопят Конверс-баллы, а также 20 держателей карт с самым высоким объемом безналичных покупок получат сертификат на 3-дневный семейный отдых (для 2х взрослых и 2х детей) в Армении.

В то же время клиенты, которые в ходе акции станут держателями карты MasterCard банка, получат скидку 50% на годовую плату за обслуживание в течение всего срока действия карты.

Следует отметить, что Банк является участником международной платежной системы MasterCard с 2009 года. В последние годы Банк провел ряд успешных рекламных акций совместно с системой MasterCard, в результате которых держатели карт получили кэшбэки, а также ценные подарки, в том числе семейную путёвку в парижский Диснейленд.