Вторник, 31 Августа 2021 17:27

АрмИнфо. Необходимо существенно умерить риторику с обеих сторон нагорно-карабахского конфликта. Об этом 31 августа на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос о перспективах организации встречи между Арменией и Азербайджаном на каком-либо уровне и окончательного урегулирования конфликта. <Наша позиция - мы полностью привержены документам, которые наши лидеры в трехстороннем формате одобрили 9 ноября прошлого и 11 января текущего года. Сейчас я исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, речь идет о выполнении того, что подписано уже. И прежде всего о необходимости обеспечить надежную безопасность, и конечно же начать восстанавливать доверие>, - убежден Лавров.

По его словам, здесь особую роль играет трехсторонняя рабочая группа на уровне вице- премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей. <Это будет очень важной мерой, которая позволит сторонам более конструктивно относиться к происходящему. Поощрение гуманитарных связей, связей на всех уровнях мы считаем принципиально важным, и конечно же нужно серьезно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь>, - заявил Лавров.

В свою очередь Мирзоян напомнил, что Армения неоднократно говорила, что выступает за урегулирование конфликтов путем мирных переговоров.

<Армения неоднократно заявляла, что мы готовы, что видим урегулирование только через мирные переговоры, так что мы готовы к встрече>, - подытожил он.