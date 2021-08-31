Вторник, 31 Августа 2021 17:20

АрмИнфо. Если быть точными, то в заявление от 9 ноября 2020 года речь шла об обмене военнопленными, которые находились в плену на тот момент. Об этом 31 августа в Москве на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

<Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, после того как заявление вступило в силу. И как было достигнуто в этом заявлении - о прекращении любых враждебных действий>, - заметил российский министр.

Тем не менее, продолжил он, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, президентом Алиевым, и на других уровнях этот сигнал российской стороной посылается азербайджанским коллегам. <Мы призываем их освободить всех без каких-либо предусловий>, - сказал он. Лавров считает, что это бы было знаковой мерой для того доверия, которого сейчас не хватает и важным гуманитарным шагом.

<Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций. Но, конечно же, окончательное решение зависит всё-таки не от нас. Любые меры доверия, не только эта, вот к примеру Армения осуществила шаг по передачи карт минных полей. И мы это активно поддержали, поскольку считаем, что такими встречными шагами, не обязательно увязывая одно с другим, а просто в духе доброй воли сделать шаг на встречу партнеру, соседу, с которым всё равно придётся жить на одной земле и дышать одним воздухом. Мы будем всячески этому способствовать>, - сказал Лавров.

В свою очередь, Мирзоян подчеркнул, что Армения давно выполнила свои обязательства по трехстороннему заявлению по принципу <всех на всех>, вернув на родину всех азербайджанских военнопленных. <Мы считаем, как уже сказал Сергей Викторович, Азербайджан также со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, не только во имя выполнения своих обязательств по заявления от 9 ноября, но и для создания атмосферы доверия, которая сформирует благодатную почву для дальнейших процессов по окончательному урегулированию конфликта>, - подытожил глава МИД Армении.

Напомним, что Азербайджан вот уже 10-ый месяц незаконно удерживает несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц. Точное число армян, находящихся в азербайджанском плену до сих пор не известно, поскольку Баку отказывается предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу. Более того, власти Азербайджана используют этот вопрос для получения определенных политических дивидендов.