По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

11:00-17:00 собственные дома на улицах 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

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