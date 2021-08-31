Вторник, 31 Августа 2021 16:50

АрмИнфо. Армения следит за событиями в Афганистане, привержена миру в этом регионе и будет приветствовать и уважать выбор, который сделает афганский народ. Об этом 31 августа в Москве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, на просьбу прокомментировать позицию страны в качестве члена ОДКБ на ситуацию в Афганистане.

<Армения, в качестве члена ОДКБ желает удостовериться, что по всему периметру зону ответственности Организации, в том числе и в Азиатском регионе царили мир и спокойствие>,- сказал армянский министр, добавив, что Армения также приложит усилия для того, чтобы на саммите ОДКБ в Душанбе в сентябре текущего года была проработана единая позиция по этому вопросу.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за мир, процветание и безопасность на территории Афганистана.

По его словам, Россия выступает в пользу тех решений, которые призваны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности.

По словам главы МИД РФ, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сформулируют общий подход по Афганистану на саммите в середине сентябре в Душанбе. При этом он добавил, что эта тема также обязательно будет обсуждаться на саммите ШОС в столице Таджикистана, который состоится в след за саммитом ОДКБ.