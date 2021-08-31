Вторник, 31 Августа 2021 16:37

АрмИнфо. На данный момент Армения не ведет каких- либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора. Об этом 31 августа в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на просьбу прокомментировать заявление Азербайджана о необходимости подписания мирного договора между Ереваном и Баку, в котором армянская сторона признает территориальную целостность АР.

<На месте азербайджанских властей я бы сконцентрировался на выполнении уже достигнутых договорённостей, в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года.

На данном этапе никакие переговоры по мирному договору не ведутся. И если такие когда-либо начнутся, то их обязательной частью должно быть вопрос статус Нагорного Карабаха, на основе принципов, уже зафиксированных сопредседателями Минской группы ОБСЕ>, - сказал Мирзоян. В свою очередь Лавров констатировал, что этот вопрос касается отношений Армении и Азербайджана, и он позволит себе его не комментировать. <Выражу только мнение, что любые шаги, которые будут способствовать урегулированию разногласий и нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем приветствовать>, - подытожил российский министр.

Заметим, что власти Азербайджана продолжают настаивать на подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку, в котором армянская сторона признает территориальную целостность Азербайджана. Для достижения этой цели, власти АР устраивают различного рода провокации.