Вторник, 31 Августа 2021 16:04

АрмИнфо. Дирижер Карен Дургарян займет должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балеты им. А. Спендиаряна. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, представляя коллективу Академтеатра оперы и балета нового руководителя, замглавы ведомства Ара Хзмалян отметил, что нет необходимости детально представлять деятельность Маэстро, поскольку Карен Дургарян долгие годы работал в Оперном театре и прекрасно знаком с его особенностями. <В ближайшие месяцы будут сформулированы все задачи, приоритеты и последовательность шагов. Необходимо правильно оценить профессиональный потенциал и репертуарную политику в соответствии с этим потенциалом. В целом, необходима целенаправленная репертуарная политика, которая будет способствовать расширению международного сотрудничества, кроме того перед руководством будет поставлена новая задача - мобилизовать не только творческий потенциал внутри Театра оперы и балета, но и за его пределами. У нас есть заслуженные имена, чей опыт, знания необходимо применить для развития оперного искусства в Армении>, - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что выдвинутые требования к и.о. директора достаточно жесткие, однако исполнительная власть полностью поддержит маэстро Дургаряна и коллектив Театра. <Мы будем очень тесно сотрудничать, все возможные вопросы будут обсуждаться>, - сказал Ара Хзмалян.

В свою очередь Карен Дургарян заявил, что во время его руководства будет предложен определенный ритм работы. <Потому что Оперный театр - это структура, где нужен порядок, четкая работа, четкое расписание не менее чем на 6 месяцев вперед. Надеюсь, что нашу совместную работу удастся провести на высоком профессиональном уровне в теплой атмосфере>, - сказал он.

Напомним, что с 2016 году Академическим театром оперы и балета им. А. Спендиаряна руководил Константин Орбелян.

Отметим, что Карен Дургарян родился в Ереване. В 1996 году Дургарян окончил Ереванскую государственную консерваторию, в 1997 году стажировался в Санкт- Петербургской консерватории под руководством профессора Ильи Мусина. В 1995 году был назначен вторым дирижером Симфонического оркестра Армянской филармонии, а в 1996-м стал музыкальным руководителем международного фестиваля <Бриттен и Армения> в Ереване. С 1997 года Карен Дургарян занимал должность художественного руководителя и дирижера Ереванского государственного камерного музыкального театра, где поставил оперы <Тщета золота> Бриттена, <Дочь Бернауэра> Орфа и <Кикос> Аджемяна. С 2001 года занимал должность главного дирижера Национального академического театра оперы и балета.

Весной 2008 года Карен Дургарян дебютировал в Михайловском театре Санкт- Петербурга, где под его управлением прошли оперы <Евгений Онегин> Чайковского и <Любовный напиток> Доницетти. Также он дирижировал постановками балета Хачатуряна <Спартак>, в том числе на сцене московского Большого театра и лондонского Колизеума. С октября 2008 по февраль 2009 года Карен Дургарян продирижировал многочисленными оперными, балетными спектаклями и симфоническими концертами Михайловского театра в Италии (театр Ла Фениче, Венеция) и Японии.

Дургарян регулярно дирижировал постановками Казанского государственного театра оперы и балета - как в Казани, так и на гастролях.

В июле 2010 года началось сотрудничество Карена Дургаряна с Мариинским театром: по приглашению маэстро Гергиева он дирижировал новой постановкой балета <Спартак> и продолжает дирижировать этим спектаклем в Санкт-Петербурге и на гастролях.

В 2008 году Карену Дургаряну было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Армения, а в 2010 году он был награжден Медалью Мовсеса Хоренаци за заслуги в области культуры и искусства.