Вторник, 31 Августа 2021 15:38

АрмИнфо. Заместителем председателя постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания Армении 31 августа избран депутат фракции <Айастан> Артур Хачатрян.

Родился Артур Хачатрян 17 июля 1972 г. в Ереване. В 1994г. окончил физический факультет ЕГУ. Физик. В 1996г. - Американский университет Армении. Магистр бизнес- администрирования. В 1997г. - аспирантуру Института радиофизики и электроники НАН РА.

В 2001 г. - Королевский колледж Лондона. Магистр бизнес- администрирования. Кандидат физико- математических наук. Старший лейтенант запаса. 1994-2005гг. - научный сотрудник физического факультета ЕГУ. 1997-2000гг. - Агентство США по международному развитию (USAID) - помощник по финансовой части директора по реформированию экономики и энергетике, управляющий финансовых программ. 2002-2003гг. - специалист бюджетного процесса АМР США "Армения. Программа по усилению законодателя".

2003-2005гг. - координатор программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 2005-2007гг. - директор Ереванского офиса международной торговли и инвестиций Калифорнии. 2008-2010гг. - руководитель по консалтингу ООО "Менеджмент Микс". 2011-2013гг. - заведующий кафедрой финансов и бухгалтерии, декан факультета менеджмента Фонда "Французский университет в Армении", в 2011 году - преподаватель кафедры финансов и бухгалтерии того же Фонда. 2011-2013гг. и 2015-2016гг - директор ООО "Виват Консалтинг". 2013-2014гг. - заместитель функционального директора, начальник управления по руководству персоналом ЗАО "Ардшинбанк"?. 2016-2017гг. - заместитель министра территориального управления и развития РА. 2017-2018гг.- губернатор (марзпет) Ширака. 2018?.- министр сельского хозяйства РА, 2019г. - председатель Совета попечителей Фонда "Бизнес Армения". 2020г. - преподаватель факультетов бизнес-администрирования и управления человеческими ресурсами Академии государственного управления РА. С 1991 года член АРФД.

20 июня 2021 года избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Айастан" ("Армения").-0- Комиссию возглавляет депутат правящей фракции <Гражданский договор> Геворг Папоян.