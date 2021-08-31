Вторник, 31 Августа 2021 15:24

АрмИнфо. Сегодняшняя встреча хорошая возможность обменяться мнениями как у нас обстоят дела в двусторонней сфере, она у нас очень насыщенная: экономика, инвестиции, безопасность - мы союзник по ОДКБ, гуманитарные области, образование, наука, парламентские связи. Об этом открывая переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил 31 августа в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом он указал на заинтересованность России в продолжении развития армяно-российских связей в интересах народов двух стран. Российский министр добавил, что в числе ключевых на переговорах будет и международная повестка. В этом ключе он напомнил, что Армения и Россия взаимодействуют на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, существует разветвленное механизмы консультаций по различным аспектам мировой политики.

<Ну и отдельной темой является ситуация в нагорно-карабахском урегулировании. Здесь есть целый ряд вопросов, которые напрямую обсуждаются президентами и премьер-министром Армении. Есть вопросы, которые на повседневной основе решают наши военные, пограничники вместе с армянскими и азербайджанскими коллегами. Функционирует трёхсторонний рабочий механизм на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по вопросам разблокирования экономических и транспортных коммуникаций>, - сказал Лавров, указав на насыщенную повестку переговоров. При этом он выразил признательность Мирзояну за то, что он свой первый зарубежный визит совершил именно в Россию, что в очередной раз характеризует уровень сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Мирзоян выразил благодарность за приглашение посетить Россию. <И это не удивительно, ведь Россия военно-политический союзник и основной экономический партнер Армении. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать взаимоотношения с Россией на основе договора от дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 1997 года, декларации о союзническом взаимодействии ориентированном на 21-ом век, а также принятых соглашений, настроенных и далее развивать союзнические отношения в русле многовековых уз дружбы и братства>, - сказал министр, напомнив, что эта готовность отражена и в принятом на днях армянским парламентом программы деятельности правительства Армении на ближайшие 5 лет.

При этом Мирзоян считает, что определяющее значение для наращивания двустороннего сотрудничества имеют регулярные контакты между сторонами на высшем и высоком уровнях, позволяющие согласовывать стратегические приоритеты отношений, конструктивно решать актуальные вопросы, тесно координировать позиции по ключевым проблемам международной и региональной повестки дня.

По убеждению главы МИД Армении, это особенно важно в свете быстро меняющихся тенденций и ситуации в регионе после развязанной Азербайджаном 44-дневной войны против Нагорного Карабаха.

<Мир и стабильность в нашем регионе - это наша стратегия, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако, в регионе сохраняется достаточно серьезная напряжённость, которая в значительной мере предопределяется деструктивной позицией Азербайджана. Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, достигнутое благодаря и личным усилиям президента России Владимира Путина. Более того, в нарушение международного права, Азербайджан предпринимает открытые провокационные шаги, являющиеся прямым посягательством на суверенные территории Армении, с чем мы сталкиваемся с 12 мая текущего года. Все эти действия сопровождаются армянофобскими и агрессивными заявлениями и риторикой властей Азербайджана>, - заметил глава МИД Армении.

При этом он добавил, что постоянно генерируя новую ложную повестку дня, официальный Баку отказывается выполнять взятые обязательства - в первую очередь по вопросу возврата армянских военнопленных и насильственно удерживаемых гражданских лиц.