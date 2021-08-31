Вторник, 31 Августа 2021 13:52

АрмИнфо. Решением Бюро АРФ <Дашнакцутюн>, во всемирной сети <Ай Дат> начнет действовать офис <Ай Дат в Арцахе>. Об этом говорится в сообщении офиса АРФД.

<Учитывая гуманитарные, морально-психологические и вызовы в сфере безопасности, возникшие в Арцахе после 44-дневной войны, по решению Бюро АРФД, в Нагорном Карабахе начнет функционировать офис <Ай Дат>.

Основание в НКР офиса <Ай Дата> является четким политическим сигналом того, что защита прав народа Арцаха, международное признание Республики Арцах, ликвидация последствий войны и восстановление Арцаха останется ключевыми вопросами и политическими приоритетами Всемирной сети <Ай Дат>. 2 сентября, по случаю создания офиса <Ай Дат> в Арцахе и Дня независимости Нагорного Карабаха, центральный офис АРФД планирует провести в Степанакерте официальный прием, на котором обсуждаются текущие политические приоритеты Всемирной сети АРФ <Дашнакцутюн> по Арцаху и будут представлены основные направления деятельности вновь созданного офиса>, - говорится в сообщении Бюро АРФД.