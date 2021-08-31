Вторник, 31 Августа 2021 13:15

АрмИнфо. С учетом полного отсутствия какого-либо идеологического начала в головах собравшихся вокруг действующей власти людях, в искусственности этой политической силы, эта власть готова удовлетворить практически любое требование Турции. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Прекрасно зная содержание действующего правительства, содержание пятилетней программы правительства по части армяно-турецких отношений можно спокойно анализировать, даже, не будучи с ней знакомым. Это сборище людей априори неспособных брать на себя ответственность за собственные действия, не говоря уже о государстве. Это люди неспособные предстать перед страной в качестве единой политической силы, способной гарантировать безопасность государства. В этом заключается вся наша трагедия", - подчеркнул он.

Подобную ситуацию историк характеризует как крайне опасную, поскольку все это ведет к существованию Армении в крайне опасной внутренней, внешней, геополитической атмосфере. Меж тем, даже на подобном фоне, власть и сегодня спустя три года после своего прихода продолжает заниматься дешевым популизмом, прибегая к таким же дешевым манипуляциям с целью пустить пыль в глаза населению.

Самым опасным в текущей ситуации Демоян считает отсутствие способности к осознанию текущих реалий, соответственно к поиску выхода способного нивелировать текущие угрозы безопасности, суверенитету и самой государственности Армении не только у действующей власти, но и у любой другой политической силы. Причем, подобное положение дел, по его оценкам, возникло, начиная с 2016 года, а революция и смена власти в 2018-м, не только не поспособствовали его решению, но и окончательно загнало армянскую государственность в тупик.

"И наконец, самое главное и опасное во всей этой череде вызовов и угроз. Все за чем мы сегодня наблюдаем, совершается руками граждан Республики Армения. Что придает данному деструктивному процессу наиболее высокую из существующих степень угроз. Сценарий усугубления ситуации развивается и осуществляется на основании вотума доверия, согласия, соответственно, от имени гражданина РА. И все это ведет в одном направлении - маргинализации государственности нашей страны", - подчеркнул он.

Отталкиваясь от собственной информации и ее анализа, историк предположил, что вся суть "революции" от 2018 года сводилась к установлению отношений с Турцией. Причем, отталкиваясь от всевозможных уступок в вопросе признания Геноцида армян, в Арцахском

вопросе и в Армянском вопросе, в целом. В этом свете, искать каких-либо предпосылок в пользу обратного сценария в представленной правительством Армении программе или каких-либо других документах и инициативах, на его взгляд, является лишь бессмысленной тратой времени.