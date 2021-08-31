Вторник, 31 Августа 2021 13:14

АрмИнфо. Даже в текущей крайне негативной атмосфере действующее Национальное собрание может прожить достаточно долго. Другой вопрос, что такое долгожительство крайне негативно отразится, в том числе на самой власти, не говоря уже о государстве. Подобное мнение выразил АрмИнфо зампредседателя партии "Во имя республики", политолог Рубен Меграбян.

"Посмотрите на то, что происходит. Бурные, жаркие дебаты вокруг 5-летней программы правительства собственно к содержанию программы не имели никакого отношения. Весь накал, весь пыл держался исключительно на наглости и безответственности оппозиционных депутатов. С другой стороны весь этот ералаш сопровождался провокационными действиями депутатов от правящей партии. Таким образом, вместо того, чтобы успокоить страсти власть лишь потворствует замыслам оппозиции, и ее политических отцов", - заметил он.

Констатируя, что таким образом парламентская оппозиция окончательно сравняла себя с нулем, Меграбян прогнозирует, что таким образом она пытается проделать то же самое с властью. Последняя перспектива, на его взгляд, по идее должна побудить власть призадуматься над собственными шагами в направлении ее предотвращения. Выходом из ситуации политолог считает организацию новых выборов. На его взгляд, новые выборы вполне способны изменить текущую неприглядную картину в стенах парламента. В частности, отсеять оттуда парламентариев обремененных уголовными делами.

По оценкам политолога, подобный парламент может стать результатом полного очищения судебной системы, государственного аппарата в целом от, мягко говоря, недобросовестных, судей и сотрудников. Что приведет к логическому завершению всех существующих уголовных дел. В частности, к переводу многих людей из кресел в парламенте к предусмотренным для обвиняемых стульям в залах судов.

"Таким образом, эффективные выборы возможны лишь в случае если они будут сопровождаться многочисленными последовательными и четко направленными процессами и действиями власти. Между прочим, действиями прямо исходящими и логически следующими из обещаний власти и ее собственных предвыборных программ. Текущее положение недопустимо, все это необходимо прекращать. Главное, что выход из всего этого политического безобразия есть", - подытожил Меграбян.