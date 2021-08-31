Вторник, 31 Августа 2021 11:33

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась встреча главы МИД АР Джейхуна Байрамова и нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Ховаева.

Как сообщает пресс-службу МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Ховаева с назначением на пост.

В свою очередь Игорь Ховаев проинформировал, что его визит в Азербайджан носит ознакомительный характер.

Байрамов ознакомил Игоря Ховаева с азербайджанской точкой зрения на ситуацию в регионе, возможности нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, а также заявил о том, что <реваншистская позиция Армении не имеет никаких перспектив, и о важности использования сторонами создавшихся возможностей сотрудничества.

В сообщении МИД также говорится, что стороны обменялись мнениями о реализации положений, вытекающих из трехстороннего заявления, и мер по укреплению доверия.