Вторник, 31 Августа 2021 11:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову по случаю Дня независимости страны.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится: "Уважаемый Садыр Нургожоевич, сердечно поздравляю Вас по случаю 30-й годовщины Независимости Кыргызской Республики.

Убеждён, что существующие добрые традиции взаимного уважения и дружбы народов наших стран в дальнейшем будут служить прочной основой многостороннего взаимовыгодного сотрудничества Армении и Кыргызстана.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за теплый прием, оказанный мне в Чолпон- Ате. Уверен, что совместными усилиями нам удастся в скором времени претворить в жизнь наши договоренности.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, доброго здоровья, счастья и новых достижений на Вашем ответственном посту, а дружественному народу Кыргызстана - мира и процветания".