Понедельник, 30 Августа 2021 18:42

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с послом Китая в РА Фан Юном. Во встрече также участвовали военный атташе по оборонным вопросам посольства, старший полковник Сунь Цзилунь и его помощник.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Карапетян рассказал послу о региональной ситуации и процессах в приграничных районах Армении в последние дни.

Стороны высоко оценили армяно-китайское сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах. Обсуждались также процесс двустороннего сотрудничества в области обороны и будущие программы.