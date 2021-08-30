Понедельник, 30 Августа 2021 18:31

АрмИнфо. Соглашение о партнерстве по развитию преподавания французского языка в школах Республики Армения было подписано сегодня в средней школе № 148 имени Мушега Галшояна между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Посольством Франции в Армении.

Как сообщает пресс-служба Министерства, документ подписали министр образования и науки РА Ваграм Думанян и посол Франции в нашей стране Джонатан Лакот.

В этой связи Думанян отметил, что армяно-французские отношения имеют многовековую историю и прочную основу, и эта инициатива действительно символична с точки зрения укрепления армяно-французской дружбы и сотрудничества. При этом он выразил убеждение, что из года в год в Армении увеличивается интерес к французскому языку.

Министр напомнил, что с 2012 года в 10 школах Армении осуществляется углубленное изучение французского языка, а в 2021-22 гг, благодаря расширению программы, еще 6 школ и один колледж пополнят этот список.

<Особенность программы по углубленному изучению французского языка в том, что она реализуется в учебных заведениях Еревана, Гюмри, Иджевана, Раздана, Гориса, Ехегнадзора, Спитака, Ванадзора и Эчмиадзина. Это доказывает, что интерес к французскому языку растет и в регионах Армении>, - сказал Думанян, при этом выразив надежду, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут реализованы новые программные инициативы, направленные на постоянное развитие потенциала учителей, преподающих французский язык в средних школах Армении.

При этом он выразил убеждение, что армяно-французского сотрудничество в этой отрасли будет иметь продолжительный характер, а подписанное сегодня соглашение о партнерстве станет основой для реализации новых совместных программ.

В свою очередь посол Франции отметил, что это расширение не только количественно, но и качественно, так как старшие школы впервые присоединятся к программе.

<Для учеников, которые изучали французский язык в школе, программа предоставит возможность продолжить изучение французского языка в старшей школе. А старшая школа 148 позволит учащимся 4 средних школ продолжить изучение французского языка в старших классах>, - подчеркнул посол, добавив, что к программе присоединились и школы за пределами столицы. Он сообщил, что посетил школы с углубленным изучением французского языка, где встретился с целеустремленными учителями и учениками.

Представляя объем сотрудничества, вытекающий из меморандума, Джонатан Лакот подчеркнул, что школы с углубленным изучением французского языка могут связываться со школами во Франции или франкоязычных странах, организовывать обмены и т. д.

<Армения является членом Международной организации Франкофонии и недавно принимала саммит Франкофонии. Программа обучения французскому языку может свидетельствовать о приверженности Армении ценностям Франкофонии>, - сказал Лакот, подтвердив уникальность армяно-французских отношений и изучения языка друг друга в этой плоскости.

Отметим, что согласно соглашению, школы, реализующие программу углубленного французского языка, будут дополнены учебными материалами, а учителя пройдут переподготовку. В 2021-2022 гг. учебном году в четырех школах будут открыты классы с углубленным изучением французского языка (2-9 классы), также в трех старших школах будут открыты классы с углубленным изучением французского языка (10-12 классы).